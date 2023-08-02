В Минюсте объяснили, чего ждут от новых слушаний против России по Крыму

Украина в жалобе в ЕСПЧ против России по Крыму надеется доказать, что РФ систематически нарушает там права человека, что будет иметь значение и для других дел.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала уполномоченная Минюста по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

Сокоренко напомнила, что это дело уже на этапе рассмотрения по существу после 2021 года и 8 ноября Украина будет устно представлять свою позицию.

Она отметила, что это процесс интересен тем, что Россия фактически отстранилась от участия в нем после ее изгнания из Совета Европы, но ЕСПЧ выработал алгоритм рассмотрения дел и в этих условиях.

По словам Сокоренко, сам факт признания судом того, что Россия систематически нарушала права человека в оккупированном Крыму, уже будет иметь большое значение.

Она напомнила, что на этапе рассмотрения приемлемости дела главной целью украинской команды было закрепить юридическую дату оккупации полуострова, и это удалось сделать.

"Сейчас наша основная цель показать, что с момента оккупации Россия совершает целую практику нарушений прав человека на Крымском полуострове, в первую очередь направленную против той части населения, которая не поддерживает захват Крыма и пытается с этим бороться", – отметила Маргарита Сокоренко.

Она добавила, что результат в этом деле будет иметь значение и для последующих, потому что все иски, касающиеся российской агрессии против Украины, связаны между собой: те же нарушения прав человека Россия дальше осуществляла на оккупированных территориях востока Украины и новых оккупированных территориях после полномасштабного вторжения, и по этим нарушениям в ЕСПЧ поступают индивидуальные жалобы.

"Решение даже по приемлемости дела, выигрышные, которые мы имеем, в том числе очень полезны для индивидуальных исков в ЕСПЧ против России, а также – даже в других международных судебных органах. Потому что это уже факты, юридически проверенные международной судебной инстанцией, закрепленные, отраженные в решениях. Если мы посмотрим эти два решения – по Крыму и Донбассу – мы можем увидеть, что там очень четко написана хронология вооруженной агрессии России против нашего государства", – отметила представительница Минюста.

Маргарита Сокоренко также выразила мнение, что Украина сможет обеспечить компенсации для пострадавших от российской агрессии несмотря на игнорирование Россией решений ЕСПЧ и даже в случае ее распада.

Как известно, Европейский суд по правам человека решил и дальше рассматривать иски против РФ, несмотря на ее исключение из Совета Европы вскоре после начала полномасштабной войны.

Подробно о первом решении в ЕСПЧ по Крыму "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Первая крымская победа", а о решении по Донбассу – в статье "Донбасс идет за Крымом".