Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував ракетний удар Росії по центру Чернігова 19 серпня, внаслідок якого щонайменше 148 людей постраждали та семеро загинули.

Про це він написав у Twitter, пише "Європейська правда".

Очільник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів засудив "черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова".

We condemn in the strongest terms yet another horrific missile attack on innocent civilians in Chernihiv. We mourn this tragic loss of life, and our hearts are with the families of victims. The U.S. will always stand by the people of Ukraine. Russia must end its brutal war now. https://t.co/wkM3TMWQGg — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 19, 2023

"Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця з сім'ями жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України", – зазначив Блінкен.

Держсекретар Сполучених Штатів також закликав Росію "припинити свою жорстоку війну зараз".

Напередодні посол США в Україні Бріджит Брінк засудила російський ракетний удар по Чернігову.

Голова обласної військової адміністрації Чернігівської області В'ячеслав Чаус повідомив, що кількість постраждалих унаслідок російського удару балістичною ракетою по Чернігову зросла до 148.

Як повідомлялось, російські війська близько 11:30 ранку в суботу вдарили балістичною ракетою по будівлі драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки".