Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував ракетний удар Росії по центру Чернігова 19 серпня, внаслідок якого щонайменше 148 людей постраждали та семеро загинули.

Про це він написав у Twitter, пише "Європейська правда".

Очільник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів засудив "черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова".

We condemn in the strongest terms yet another horrific missile attack on innocent civilians in Chernihiv. We mourn this tragic loss of life, and our hearts are with the families of victims. The U.S. will always stand by the people of Ukraine. Russia must end its brutal war now. https://t.co/wkM3TMWQGg