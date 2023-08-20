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Блінкен засудив ракетний удар РФ по мирних жителях Чернігова

Неділя, 20 серпня 2023, 09:54

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував ракетний удар Росії по центру Чернігова 19 серпня, внаслідок якого щонайменше 148 людей постраждали та семеро загинули.

Про це він написав у Twitter, пише "Європейська правда".

Очільник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів засудив "черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова".

"Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця з сім'ями жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України", – зазначив Блінкен.

Держсекретар Сполучених Штатів також закликав Росію "припинити свою жорстоку війну зараз".

Напередодні посол США в Україні Бріджит Брінк засудила російський ракетний удар по Чернігову.

Голова обласної військової адміністрації Чернігівської області В'ячеслав Чаус повідомив, що кількість постраждалих унаслідок російського удару балістичною ракетою по Чернігову зросла до 148.

Як повідомлялось, російські війська близько 11:30 ранку в суботу вдарили балістичною ракетою по будівлі драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки".

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Війна з РФ США