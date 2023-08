Блинкен осудил ракетный удар РФ по мирным жителям Чернигова

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ракетный удар России по центру Чернигова, в результате которого по меньшей мере 148 человек пострадали и семеро погибли.

Об этом он написал в Twitter, пишет "Европейская правда".

Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов осудил "очередной ужасный ракетный обстрел ни в чем не повинных мирных жителей Чернигова".

We condemn in the strongest terms yet another horrific missile attack on innocent civilians in Chernihiv. We mourn this tragic loss of life, and our hearts are with the families of victims. The U.S. will always stand by the people of Ukraine. Russia must end its brutal war now. https://t.co/wkM3TMWQGg