Блинкен осудил ракетный удар РФ по мирным жителям Чернигова

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ракетный удар России по центру Чернигова, в результате которого по меньшей мере 148 человек пострадали и семеро погибли.

Об этом он написал в Twitter, пишет "Европейская правда".

Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов осудил "очередной ужасный ракетный обстрел ни в чем не повинных мирных жителей Чернигова".

We condemn in the strongest terms yet another horrific missile attack on innocent civilians in Chernihiv. We mourn this tragic loss of life, and our hearts are with the families of victims. The U.S. will always stand by the people of Ukraine. Russia must end its brutal war now. https://t.co/wkM3TMWQGg — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 19, 2023

"Мы оплакиваем эту трагическую потерю жизни, и наши сердца с семьями жертв. США всегда будут стоять на стороне народа Украины", – отметил Блинкен.

Госсекретарь Соединенных Штатов также призвал Россию "прекратить свою жестокую войну сейчас".

Накануне посол США в Украине Бриджит Бринк осудила российский ракетный удар по Чернигову.

Председатель областной военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил, что количество пострадавших в результате российского удара баллистической ракетой по Чернигову возросло до 148.

Как сообщалось, российские войска около 11:30 утра в субботу ударили баллистической ракетой по зданию драмтеатра в центре Чернигова, когда там проводился взлет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Лютые птички".