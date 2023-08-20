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Блинкен осудил ракетный удар РФ по мирным жителям Чернигова

Воскресенье, 20 августа 2023, 09:54

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ракетный удар России по центру Чернигова, в результате которого по меньшей мере 148 человек пострадали и семеро погибли.

Об этом он написал в Twitter, пишет "Европейская правда".

Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов осудил "очередной ужасный ракетный обстрел ни в чем не повинных мирных жителей Чернигова".

"Мы оплакиваем эту трагическую потерю жизни, и наши сердца с семьями жертв. США всегда будут стоять на стороне народа Украины", – отметил Блинкен.

Госсекретарь Соединенных Штатов также призвал Россию "прекратить свою жестокую войну сейчас".

Накануне посол США в Украине Бриджит Бринк осудила российский ракетный удар по Чернигову.

Председатель областной военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил, что количество пострадавших в результате российского удара баллистической ракетой по Чернигову возросло до 148.

Как сообщалось, российские войска около 11:30 утра в субботу ударили баллистической ракетой по зданию драмтеатра в центре Чернигова, когда там проводился взлет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Лютые птички".

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