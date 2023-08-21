Нейтральна Ірландія визнала, що проведе збройну підготовку українських військових

Близько 30 військовослужбовців Збройних сил Ірландії проводитимуть збройну підготовку українських військових у складі великої європейської групи інструкторів у рамках місії Спільної політики безпеки та оборони ЄС.

Це, як пише "Європейська правда", підтвердило Міністерство оборони країни, інформує RTÉ.

Спершу передбачалося, що тренування включатиме "розмінування, бойову медицину та іншу нелетальну підтримку", але тепер відомство заявило, що війська також будуть залучені до тренувань з вогневої підготовки.

У своїй заяві уряд країни уточнив, що, відповідно до Програми діяльності уряду, він не постачає ЗСУ жодного озброєння.

"Політика військового нейтралітету Ірландії характеризується нашою неучастю у військових союзах, угодах про спільну або взаємну оборону", – йдеться в заяві.

"Надання солдатам базової військової підготовки, в тому числі лідерства та стройової підготовки, не впливає на цю політику військового нейтралітету", – підкреслив уряд країни.

За словами депутата Палати представників Колма Брофі, Ірландія забезпечує Київ "дуже базовою військовою підготовкою, щоб перевести солдатів з цивільного життя до життя в українській армії".

Він наголосив, що це здійснюється "в рамках визнання військового нейтралітету" Ірландії, а також "визнання політичної підтримки України" Дубліном.

Раніше повідомлялося, що ірландські військовослужбовці розпочали навчання українських збройних сил з утилізації вибухонебезпечних предметів та розмінування на Кіпрі.

"ЄвроПравда" вже детально розповідала про те, як сформувався ірландський нейтралітет, у статті "Ірландське розширення НАТО".

Водночас у квітні уряд Ірландії заявив про намір запитати громадськість про їхню думку щодо традиції військового нейтралітету країни на консультативному форумі.

Читайте також: Ще не НАТО: як Ірландія зробила крок від нейтральності, але не зважилася на справжні зміни