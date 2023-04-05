Ірландія проведе консультації з громадськістю щодо нейтралітету через війну РФ в Україні

Уряд Ірландії має намір запитати громадськість про їхню думку щодо традиції військового нейтралітету країни на консультативному форумі.

Про це заявив ірландський міністр закордонних справ Міхол Мартін, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Мартін заявив, що у червні в трьох містах Ірландії відбудеться чотириденний форум, який зосередиться на низці питань безпеки і дозволить обговорити політику нейтралітету, що існувала десятиліттями.

"За останній рік міжнародне безпекове середовище суттєво змінилося. Ми стали свідками кричущого і брутального нехтування Росією міжнародним правом", - сказав Мартін.

"Прихильність Ірландії до міжнародного порядку, заснованого на правилах, і наша традиційна політика військового нейтралітету не звільняють нас від необхідності реагувати на цю нову реальність", - додав він.

На форумі виступлять експерти з питань безпеки, оборони і зовнішньої політики, а також політичні представники, представники громадянського суспільства, академічних кіл та інших відповідних органів. Представники громадськості можуть бути присутніми і заздалегідь подавати письмові пропозиції.

Мартін заявив, що дискусії не мають "жодного заздалегідь визначеного результату" і що уряд не планує змінювати свою політику військового нейтралітету.

Ірландія проголосила нейтралітет під час Другої світової війни. Тодішній прем'єр-міністр країни Еймон де Валера обґрунтував цей статус тим, що він дозволяє країні не стати пішаком в іграх великих держав.

Нейтралітет був офіційною політикою Ірландії протягом більшої частини її незалежної історії й залишається широко популярним. Критики кажуть, що він укупі з низьким рівнем витрат на оборону ставить країну в залежність від союзників.

Раніше прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар переконаний, що умиротворення російського лідера Владіміра Путіна не змусить його зупинити війну проти України.

Як відомо, цього тижня Фінляндія стала членом НАТО, відмовившись від своєї тривалої політики нейтралітету.