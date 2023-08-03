Прем'єр Ірландії відкинув можливість вступу країни в НАТО

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що його країна не має наміру вступати в НАТО по прикладу Фінляндії і Швеції.

Заяву ірландського прем’єра наводить Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Варадкар стверджує, що Ірландія залишиться поза НАТО, незважаючи на рішення Фінляндії і Швеції вступити до Альянсу.

Прем’єр наголосив, що Ірландія "ніколи не стане значною військовою державою і ніколи не буде величезним активом для НАТО, якщо ми коли-небудь до нього і приєднаємося".

Він додав, що Ірландія постачатиме лише нелетальне обладнання і гуманітарну допомогу.

Ірландія зберігає нейтралітет з часів Другої світової війни. Він є офіційною політикою протягом більшої частини історії Ірландії та залишається широко популярним.

"ЄвроПравда" вже детально розповідала про те, як сформувався ірландський нейтралітет, у статті "Ірландське розширення НАТО".

Водночас у квітні уряд Ірландії заявив про намір запитати громадськість про їхню думку щодо традиції військового нейтралітету країни на консультативному форумі.

Читайте також: Ще не НАТО: як Ірландія зробила крок від нейтральності, але не зважилася на справжні зміни