Прем'єр Ірландії відкинув можливість вступу країни в НАТО
Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що його країна не має наміру вступати в НАТО по прикладу Фінляндії і Швеції.
Заяву ірландського прем’єра наводить Financial Times, повідомляє "Європейська правда".
Варадкар стверджує, що Ірландія залишиться поза НАТО, незважаючи на рішення Фінляндії і Швеції вступити до Альянсу.
Прем’єр наголосив, що Ірландія "ніколи не стане значною військовою державою і ніколи не буде величезним активом для НАТО, якщо ми коли-небудь до нього і приєднаємося".
Він додав, що Ірландія постачатиме лише нелетальне обладнання і гуманітарну допомогу.
Ірландія зберігає нейтралітет з часів Другої світової війни. Він є офіційною політикою протягом більшої частини історії Ірландії та залишається широко популярним.
"ЄвроПравда" вже детально розповідала про те, як сформувався ірландський нейтралітет, у статті "Ірландське розширення НАТО".
Водночас у квітні уряд Ірландії заявив про намір запитати громадськість про їхню думку щодо традиції військового нейтралітету країни на консультативному форумі.
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