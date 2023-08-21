Нейтральная Ирландия признала, что проведет вооруженную подготовку украинских военных

Около 30 военнослужащих Вооруженных сил Ирландии будут проводить вооруженную подготовку украинских военных в составе большой европейской группы инструкторов в рамках миссии Общей политики безопасности и обороны ЕС.

Это, как пишет "Европейская правда", подтвердило Министерство обороны страны, информирует RTÉ.

Сначала предполагалось, что тренировки будут включать "разминирование, боевую медицину и другую нелетальную поддержку", но теперь ведомство заявило, что войска также будут привлечены к тренировкам по огневой подготовке.

В своем заявлении правительство страны уточнило, что, согласно Программе деятельности правительства, оно не поставляет ВСУ никакого вооружения.

"Политика военного нейтралитета Ирландии характеризуется нашим неучастием в военных союзах, соглашениях о совместной или взаимной обороне", – говорится в заявлении.

"Предоставление солдатам базовой военной подготовки, в том числе лидерства и строевой подготовки, не влияет на эту политику военного нейтралитета", – подчеркнуло правительство страны.

По словам депутата Палаты представителей Колма Брофи, Ирландия обеспечивает Киев "очень базовой военной подготовкой, чтобы перевести солдат из гражданской жизни к жизни в украинской армии".

Он подчеркнул, что это осуществляется "в рамках признания военного нейтралитета" Ирландии, а также "признание политической поддержки Украины" Дублином.

Ранее сообщалось, что ирландские военнослужащие начали обучение украинских вооруженных сил по утилизации взрывоопасных предметов и разминированию на Кипре.

"ЕвроПравда" уже подробно рассказывала о том, как сформировался ирландский нейтралитет, в статье "Ирландское расширение НАТО".

В то же время в апреле правительство Ирландии заявило о намерении спросить мнение общественности о традиции военного нейтралитета страны на консультативном форуме.

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