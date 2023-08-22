Президентка Угорщини прибула на Закарпаття

Президентка Угорщини Каталін Новак почала візит у Закарпатську область.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує Telex, а в Закарпатській ОВА розповіли про перші зустрічі.

Каталін Новак приїхала в Україну напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи, про її візит було відомо заздалегідь. За інформацією Telex, вона прибула у Берегове близько 9 години ранку.

Президентка Угорщини зустрілася з керівництвом обласної військової адміністрації, облради, Берегова та району. На зустрічах обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували після початку повномасштабної війни.

Як зазначають в ОВА, це гуманітарна допомога, підтримка українських біженців і вимушених переселенців на Закарпатті, літній відпочинок для українських дітей в Угорщині та інше.

Також Новак зустрінеться з представниками церкви, поспілкується з родиною одного з етнічних угорців, що загинув, захищаючи Україну, та дітьми багатодітних сімей.

Після цього президентка вирушить до Києва. Це буде друга її поїздка за час повномасштабної війни – після першого приїзду 26 листопада 2022 року.

Як повідомлялося, Каталін Новак вважає, що світ має завадити Росії втілити її військові цілі в Україні – водночас вона проти того, аби Будапешт допомагав Києву зброєю, і вважає санкції неефективними.

У березні угорська президентка заявила про підтримку мирного плану для України, який не передбачає перемоги Росії й водночас ґрунтується на "реалістичних цілях".

Нагадаємо, також стало відомо, що Будапешт нарешті затвердив призначення нового посла України – професора Ужгородського національного університету, військовослужбовця ЗСУ Федора Шандора.