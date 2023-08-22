Президент Венгрии прибыла в Закарпатье

Президент Венгрии Каталин Новак прибыла в Закарпатскую область.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информатирует Telex, а в Закарпатской ОВА рассказали о первых встречах.

Каталин Новак приехала в Украину накануне третьего Международного саммита Крымской платформы, о ее визите было известно заранее. По информации Telex, она прибыла в Берегово около 9 часов утра.

Президент Венгрии встретилась с руководством областной военной администрации, облсовета, Берегово и района. На встречах обсудили результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества, в том числе тех проектов, которые начали после начала полномасштабной войны.

Как отмечают в ОВА, это гуманитарная помощь, поддержка украинских беженцев и вынужденных переселенцев на Закарпатье, летний отдых для украинских детей в Венгрии и прочее.

Также Новак встретится с представителями церкви, с семьей одного из этнических венгров, который погиб, защищая Украину, и детьми многодетных семей.

После этого президент отправится в Киев. Это будет вторая ее поездка за время полномасштабной войны – после первого приезда 26 ноября 2022 года.

Как сообщалось, Каталин Новак считает, что мир должен помешать России воплотить ее военные цели в Украине. В то же время, она против того, чтобы Будапешт помогал Киеву оружием, и считает санкции неэффективными.

В марте венгерский президент заявила о поддержке мирного плана для Украины, который не предусматривает победы России и одновременно основывается на "реалистичных целях".

Напомним, также стало известно, что Будапешт наконец утвердил назначение нового посла Украины – профессора Ужгородского национального университета, военнослужащего ВСУ Федора Шандора.