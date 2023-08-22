Зеленский и президент Еврокомиссии встретились в Афинах: говорили о движении в ЕС и зерне

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретились в Афинах, куда они прибыли еще в понедельник для неформального саммита с балканскими лидерами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они рассказали в своих Twitter.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что встреча была "продуктивной" и на ней речь шла о прогрессе Украины на пути к вступлению в ЕС, а также европейской поддержке Украины на фоне российской агрессии.

"Мы продолжим совместную работу для того, чтобы доставлять украинское зерно на мировые рынки и оказывать экономическую помощь", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Productive meeting with @ZelenskyyUa



We discussed Ukraine’s progress on the EU path as well as our continued support in the face of Russia’s aggression.



We’ll continue working together to bring Ukraine’s grain to world markets and to provide economic assistance. pic.twitter.com/jwVItCjlyX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 22, 2023

Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за ее усилия для налаживания экспорта и транзита украинской сельскохозяйственной продукции. "Важно полностью восстановить их с 15 сентября", – отметил президент.

I met with @VonderLeyen to thank her for her efforts to normalize Ukraine’s agricultural exports and transit. It is important to fully restore them since September 15th.



We expect a positive assessment of Ukraine’s progress in the October Enlargement Package and a consequent… pic.twitter.com/knrtyO0dbQ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023

Он добавил, что надеется на положительную оценку Еврокомиссией выполнения рекомендаций, которые Украина получила вместе со статусом кандидата, и открытие переговоров о вступлении до конца 2023 года.

Также скоординировали позиции относительно будущего саммита для реализации предложенной Киевом "формулы мира".

Напомним, 15 сентября завершится действие временных ограничений на экспорт некоторой украинской сельскохозяйственной продукции, которые Брюссель ввел по требованию стран-соседей Украины.

Польша настроена ввести после того односторонний запрет, если решение на уровне ЕС не продлят, и ищет союзников в этом вопросе.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.