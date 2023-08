Зеленский и президент Еврокомиссии встретились в Афинах: говорили о движении в ЕС и зерне

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретились в Афинах, куда они прибыли еще в понедельник для неформального саммита с балканскими лидерами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они рассказали в своих Twitter.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что встреча была "продуктивной" и на ней речь шла о прогрессе Украины на пути к вступлению в ЕС, а также европейской поддержке Украины на фоне российской агрессии.

"Мы продолжим совместную работу для того, чтобы доставлять украинское зерно на мировые рынки и оказывать экономическую помощь", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Productive meeting with @ZelenskyyUa We discussed Ukraine’s progress on the EU path as well as our continued support in the face of Russia’s aggression. We’ll continue working together to bring Ukraine’s grain to world markets and to provide economic assistance. pic.twitter.com/jwVItCjlyX

Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за ее усилия для налаживания экспорта и транзита украинской сельскохозяйственной продукции. "Важно полностью восстановить их с 15 сентября", – отметил президент.

I met with @VonderLeyen to thank her for her efforts to normalize Ukraine’s agricultural exports and transit. It is important to fully restore them since September 15th.



We expect a positive assessment of Ukraine’s progress in the October Enlargement Package and a consequent… pic.twitter.com/knrtyO0dbQ