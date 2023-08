Зеленський і президентка Молдови обговорили рух до ЄС, протидію РФ та експорт зерна

Президенти України та Молдови Володимир Зеленський і Мая Санду у вівторок провели переговори в Афінах на полях саміту балканських держав.

Про це, як пише "Європейська правда", обоє лідерів повідомили в соцмережах.

За словами Зеленського, із Санду вони обговорили розвиток "партнерства та спільної протидії російським агресивним політикам і гібридним загрозам".

"Обговорили також альтернативні маршрути зернового експорту. Працюємо разом на шляху наших країн до вступу в ЄС", – додав він.

Молдовська президентка своєю чергою висловила Україні вдячність за опір російській агресії та підтвердила підтримку Кишиневом України.

"І Молдова, й Україна прагнуть вступу до ЄС не лише для того, щоб процвітати, але й для того, щоб стати сильними демократіями та забезпечити безпеку наших народів", – зазначила Санду.

