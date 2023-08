Зеленский и президент Молдовы обсудили движение в ЕС, противодействие РФ и экспорт зерна

Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду во вторник провели переговоры в Афинах на полях саммита балканских государств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", оба лидера сообщили в соцсетях.

По словам Зеленского, с Санду он обсудил развитие "партнерства и совместного противодействия российским агрессивным политикам и гибридным угрозам".

"Обсудили также альтернативные маршруты зернового экспорта. Работаем вместе на пути наших стран к вступлению в ЕС", – добавил он.

During our meeting in Athens, @SanduMaiamd and I discussed our bilateral partnership and joint efforts to counter Russia’s aggressive policies and hybrid threats. We also discussed alternative grain export routes. Ukraine and Moldova work together on our path to joining the EU. pic.twitter.com/gKqMyfrg14

Молдовский президент в свою очередь выразила Украине благодарность за сопротивление российской агрессии и подтвердила поддержку Кишиневом Украины.

"И Молдова, и Украина стремятся к вступлению в ЕС не только для того, чтобы процветать, но и для того, чтобы стать сильными демократиями и обеспечить безопасность наших народов", – отметила Санду.

Meaningful discussion with President @ZelenskyyUa. Both Moldova and Ukraine seek EU accession not just to prosper, but to thrive as robust democracies and ensure our nations' safety. Ever grateful to Ukraine for its resistance against Russia’s aggression. We stand with Ukraine. pic.twitter.com/3dO8lrQMip