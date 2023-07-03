У Берліні підпалили фургон організації, яка допомагає біженцям з України

У німецькій столиці Берліні напередодні увечері невідомі підпалили фургон організації, яка надає допомогу біженцям з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужу берлінської поліції.

За даними правоохоронців, близько другої години ночі очевидець виявив палаючий автомобіль у районі Вайсензе і негайно викликав поліцію і пожежників.

Пожежу загасили, але сусідній автомобіль зазнав пошкоджень від вогню.

Як додали у поліції, ймовірний зловмисник зміг втекти з місця події непоміченим.

Наразі поліція проводить розслідування у цій справі за участю відділу державної безпеки.

Нагадаємо, за даними опитування "Німецько-польського барометра", проведеного Німецько-польським інститутом у Дармштадті та Варшавським інститутом громадських справ, більшість німців і поляків продовжують підтримувати заходи, які обидві країни вживають для допомоги Україні через російську агресію.