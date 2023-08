У Британії підготували музичні вітання для українців до Дня незалежності

Музики Королівського полку Шотландії спеціально записали музичне вітання для України до Дня незалежності.

Як повідомляє "Європейська правда", відеоролик опублікувало Міністерство оборони Британії.

"Ми завжди будемо другом України у її боротьбі за свободу. До Дня незалежності України ансамбль Королівського полку Шотландії виконали спеціальне музичне вітання перед відомим Единбурзьким замком", – зазначають у повідомленні.

We will always be a friend to Ukraine in its fight for freedom.



To mark Ukrainian Independence Day today, @SCOTSband performed a special musical tribute outside the iconic Edinburgh Castle. 🇬🇧🤝🇺🇦