У Британії підготували музичні вітання для українців до Дня незалежності

Музики Королівського полку Шотландії спеціально записали музичне вітання для України до Дня незалежності.

Як повідомляє "Європейська правда", відеоролик опублікувало Міністерство оборони Британії.

"Ми завжди будемо другом України у її боротьбі за свободу. До Дня незалежності України ансамбль Королівського полку Шотландії виконали спеціальне музичне вітання перед відомим Единбурзьким замком", – зазначають у повідомленні.

We will always be a friend to Ukraine in its fight for freedom.



To mark Ukrainian Independence Day today, @SCOTSband performed a special musical tribute outside the iconic Edinburgh Castle. 🇬🇧🤝🇺🇦#StandWithUkraine #StandForFreedom pic.twitter.com/5e64ot8VXe — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 24, 2023

Кадри гри у музичному відео чергуються з кадрами навчань українських військових у Британії в рамках операції Interflex, до якої залучені інструктори 10 країн-союзниць – Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Нідерландів, Литви, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Міноборони Британії зазначає, що на День незалежності українські рекрути мали невелику паузу у навчанні і для них прямо на полігоні виконав український гімн зведений військовий оркестр британської армії British Army Band Colchester.

Hundreds of Ukrainian recruits in the UK briefly paused their frontline combat training this morning to mark their country's Independence Day.



Alongside UK and Danish trainers, the recruits observed the Ukrainian national anthem performed by @BAB_Colchester. #StandWithUkraine pic.twitter.com/6PUjQjb4ni — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 24, 2023

Вітання для українців протягом дня надходили від багатьох європейських лідерів.

Президент Литви Гітанас Науседа, який перебуває у Києві, виступив на Софіївській площі українською мовою.