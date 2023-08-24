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У Британії підготували музичні вітання для українців до Дня незалежності

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Четвер, 24 серпня 2023, 15:21

Музики Королівського полку Шотландії спеціально записали музичне вітання для України до Дня незалежності.

Як повідомляє "Європейська правда", відеоролик опублікувало Міністерство оборони Британії. 

"Ми завжди будемо другом України у її боротьбі за свободу. До Дня незалежності України ансамбль Королівського полку Шотландії виконали спеціальне музичне вітання перед відомим Единбурзьким замком", – зазначають у повідомленні. 

Кадри гри у музичному відео чергуються з кадрами навчань українських військових у Британії в рамках операції Interflex, до якої залучені інструктори 10 країн-союзниць – Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Нідерландів, Литви, Канади, Австралії та Нової Зеландії.  

Міноборони Британії зазначає, що на День незалежності українські рекрути мали невелику паузу у навчанні і для них прямо на полігоні виконав український гімн зведений військовий оркестр британської армії British Army Band Colchester.

Вітання для українців протягом дня надходили від багатьох європейських лідерів. 

Президент Литви Гітанас Науседа, який перебуває у Києві, виступив на Софіївській площі українською мовою. 

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Велика Британія