ЗМІ: західні розвідки припускають, що літак Пригожина впав після вибуху на борту

The New York Times та Associated Press з посиланням на обізнаних співрозмовників пишуть, що західні розвідки вважають ймовірною причиною катастрофи літака з керівником ПВК "Вагнер" вибух на борту.

Про це йдеться у їхніх матеріалах від 24 серпня, пише "Європейська правда".

Від "американських та інших західних посадовців" журналісти NYT дізналися, що, з попередніх даних розвідки, ймовірною причиною загибелі літака з верхівкою "Вагнера" вважають вибух на борту.

Остаточних висновків ще немає, проте вибух називають "основною теорією". Припускають, що спричинити його могла бомба чи інший пристрій на борту, хоча не відкидають і інших варіантів, як неякісне пальне.

Супутники, якими послуговуються США для збору даних, не зафіксували пуску ракети, і немає інших доказів того, що літак збила ракета "земля-повітря".

Американські співрозмовники NYT кажуть, що американська розвідка ще не підтвердила факт загибелі Пригожина, хоча багато посадовців вважають це ймовірним.

І американські, і європейські співрозмовники журналістів особисто вважають, що літак у той чи інший спосіб знищили за вказівкою президента Росії Владіміра Путіна.

Associated Press з посиланням на американських та європейських посадовців також пише про вибух як основну версію.

Їхні співрозмовники не вдавалися у деталі припущень про те, що могло спричинити вибух.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на двох американських посадовців повідомило, що у США схиляються до версії з ракетою, хоча це попередні припущення.

Як відомо, в середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області розбився літак, серед пасажирів якого був зареєстрований ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин та його заступник Дмітрій "Вагнер" Уткін, чий позивний дав назву угрупованню.