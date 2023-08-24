Reuters: США вважають, що літак Пригожина найімовірніше збила ракета

У Сполучених Штатах вважають, що літак, пасажирами якого вказувалася верхівка ПВК "Вагнер", найімовірніше збила ракета з території Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на американських посадовців, які спілкувались на умовах анонімності.

За словами двох співрозмовників агентства, США схильні вважати, що літак з керівництвом ПВК "Вагнер" збила ракета "земля-повітря", запущена з території Росії.

Вони наголосили, що це попередні припущення і ситуацію продовжують аналізувати.

Нагадаємо, в середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області розбився літак, серед пасажирів якого був зареєстрований ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин та його заступник Дмітрій Уткін із позивним "Вагнер", чий позивний дав назву угрупованню.

У Парижі заявили, що не поспішають з висновками про обставини авіакатастрофи літака з Пригожиним, а глава МЗС Німеччини також закликала не квапитися з висновками і впевненістю, що очільник "вагнерівців" справді загинув.

Президент Литви вважає, що якщо смерть Пригожина підтвердиться, безпекова ситуація від цього не стане кращою.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після смерті Євгенія Пригожина контроль над ПВК "Вагнер" перейде безпосередньо до Кремля і це робить її потенційно небезпечнішою.