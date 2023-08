СМИ: западные разведки предполагают, что самолет Пригожина упал из-за взрыва на борту

The New York Times и Associated Press со ссылкой на осведомленных собеседников пишут, что западные разведки считают вероятной причиной катастрофы самолета с руководителем ЧВК "Вагнер" взрыв на борту.

Об этом говорится в их материалах от 24 августа, пишет "Европейская правда".

От "американских и других западных чиновников" журналисты NYT узнали, что, по предварительным данным разведки, вероятной причиной гибели самолета с верхушкой "Вагнера" считают взрыв на борту.

Окончательных выводов еще нет, однако взрыв называют "основной теорией". Предполагают, что вызвать его могла бомба или другое устройство на борту, хотя не исключают и других вариантов, как некачественное топливо.

Спутники, которыми пользуются США для сбора данных, не зафиксировали пуска ракеты, и нет других доказательств того, что самолет сбила ракета "земля-воздух".

Американские собеседники NYT говорят, что американская разведка еще не подтвердила факт гибели Пригожина, хотя многие чиновники считают это вероятным.

И американские, и европейские собеседники журналистов лично считают, что самолет тем или иным способом уничтожили по указанию президента России Владимира Путина.

Associated Press со ссылкой на американских и европейских чиновников также пишет о взрыве как основной версии.

Их собеседники не вдавались в детали предположений о том, что могло вызвать взрыв.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что в США склоняются к версии с ракетой, хотя это предварительные предположения.

Как известно, в среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого был зарегистрирован главарь группы Вагнера Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий "Вагнер" Уткин, чей позывной дал название группировке.