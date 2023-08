Зеленський нагородив міністра оборони Литви

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас у четвер отримав від президента Володимира Зеленського одну з найвищих державних відзнак України – орден Ярослава Мудрого.

Про це повідомило Міноборони Литви, пише "Європейська правда".

Зазначається, що президент України нагородив Анушаускаса орденом князя Ярослава Мудрого третього ступеня.

"Ця державна нагорода є даниною поваги всій Литві за підтримку України", – додали в міністерстві.

🇱🇹Lithuanian Minister of National Defence @a_anusauskas was awarded today with the Order of Prince Yaroslav the Wise, third class, by the Ukrainian President Volodymyr Zelensky. This 🇺🇦state award is a tribute to the entire Lithuania for supporting Ukraine. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/BCKYszPPX6