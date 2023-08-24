Зеленський нагородив міністра оборони Литви

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас у четвер отримав від президента Володимира Зеленського одну з найвищих державних відзнак України – орден Ярослава Мудрого.

Про це повідомило Міноборони Литви, пише "Європейська правда".

Зазначається, що президент України нагородив Анушаускаса орденом князя Ярослава Мудрого третього ступеня.

"Ця державна нагорода є даниною поваги всій Литві за підтримку України", – додали в міністерстві.

🇱🇹Lithuanian Minister of National Defence @a_anusauskas was awarded today with the Order of Prince Yaroslav the Wise, third class, by the Ukrainian President Volodymyr Zelensky. This 🇺🇦state award is a tribute to the entire Lithuania for supporting Ukraine. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/BCKYszPPX6 — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) August 24, 2023

А сам очільник литовського Міноборони українською написав: "Дякую Президенту В. Зеленському за нагороду!"

На сайті Офісу президента на момент публікації новини не було указу про нагородження.

Орден князя Ярослава Мудрого був заснований у 1995 році і вручається громадянам України та іноземцям за видатні заслуги перед Українською державою та народом.

Нагадаємо, напередодні литовський президент Гітанас Науседа під час перебування в Україні вручив державні нагороди головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному, міністру закордонних справ Дмитру Кулебі та очільнику Міністерства оборони Олексію Резнікову.