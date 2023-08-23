Залужний, Кулеба і Резніков отримали нагороди з рук президента Литви

Литовський президент Гітанас Науседа під час перебування в Україні вручив державні нагороди українським посадовцям і військовим командирам.

Про це Науседа повідомив в Instagram, пише "Європейська правда".

Президент Литви вручив відзнаки головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному, міністру закордонних справ Дмитру Кулебі та очільнику Міністерства оборони Олексію Резнікову.

"Боротьба України за свободу – це і наша боротьба!" – написав Науседа.

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У липні до Дня державності Литви президент Гітанас Науседа нагородив орденами та медалями близько 80 литовських та іноземних громадян, серед яких були й українці.

Серед іншого, прем'єр Денис Шмигаль був нагороджений Командорським хрестом Ордену Гедиміна, Олексій Резніков – Командорським хрестом Ордену Лицарського хреста, тоді як Валерій Залужний – Офіцерським хрестом Ордену Лицарського хреста.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа в середу вранці прибув до Києва для участі у святкуванні Дня незалежності України.