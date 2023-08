Зеленский наградил министра обороны Литвы

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас в четверг получил от президента Владимира Зеленского одну из высших государственных наград Украины – орден Ярослава Мудрого.

Об этом сообщило Минобороны Литвы, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что президент Украины наградил Анушаускаса орденом князя Ярослава Мудрого третьей степени.

"Эта государственная награда является данью уважения всей Литве за поддержку Украины", – добавили в министерстве.

🇱🇹Lithuanian Minister of National Defence @a_anusauskas was awarded today with the Order of Prince Yaroslav the Wise, third class, by the Ukrainian President Volodymyr Zelensky. This 🇺🇦state award is a tribute to the entire Lithuania for supporting Ukraine. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/BCKYszPPX6