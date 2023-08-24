Зеленский наградил министра обороны Литвы

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас в четверг получил от президента Владимира Зеленского одну из высших государственных наград Украины – орден Ярослава Мудрого.

Об этом сообщило Минобороны Литвы, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что президент Украины наградил Анушаускаса орденом князя Ярослава Мудрого третьей степени.

"Эта государственная награда является данью уважения всей Литве за поддержку Украины", – добавили в министерстве.

🇱🇹Lithuanian Minister of National Defence @a_anusauskas was awarded today with the Order of Prince Yaroslav the Wise, third class, by the Ukrainian President Volodymyr Zelensky. This 🇺🇦state award is a tribute to the entire Lithuania for supporting Ukraine. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/BCKYszPPX6 — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) August 24, 2023

А сам глава литовского Минобороны на украинском написал: "Спасибо Президенту В. Зеленскому за награду!"

На сайте Офиса президента на момент публикации новости не было указа о награждении.

Орден князя Ярослава Мудрого был учрежден в 1995 году и вручается гражданам Украины и иностранцам за выдающиеся заслуги перед Украинским государством и народом.

Напомним, накануне литовский президент Гитанас Науседа во время пребывания в Украине вручил государственные награды главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе и главе Министерства обороны Алексею Резникову.