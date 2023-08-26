СМИ: США обнаружили операции влияния РФ для распространения пропаганды на Западе

Американская разведка считает, что российская Федеральная служба безопасности ведет системную кампанию для того, чтобы навязывать кремлевские нарративы лидерам мнения в странах Запада и чтобы они начинали неосознанно распространять их дальше.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Согласно новым рассекреченным данным американской разведки, ФСБ имеет системную программу для "отмывания" прокремлевской пропаганды и распространения этих нарративов в общественном мнении на Западе через частные отношения между агентами своей разведки и "целями" этой спецоперации – людьми из США и других стран Запада.

"Эти операции влияния продуманы умышленно в малых масштабах. Общая цель в том, чтобы распространение определенных идей лицами из США или других западных стран выглядело естественно... Они строятся прежде всего на личных отношениях. Они (российские агенты – Ред.) входят в доверие и используют его для того, чтобы продвигать нужную ФСБ повестку дня", – прокомментировал на условиях анонимности чиновник США, знакомый с материалами.

Иногда такие кампании оказывались эффективными для того, чтобы российские нарративы оказались в западной прессе. Как один из примеров, собеседник приводит заявления в ООН представителя российской общественной организации, который обвинял сирийские "Белые каски" в якобы причастности к черному рынку человеческий органов и фальсификации химических атак сирийского диктатора Башара аль Асада. Эти заявления в итоге попали в эфир ультраправого американского телеканала OANN.

Также приводят пример Андрея Степаненко, который в 2014 году создал медиапроект, чтобы привозить на восток Украины западных журналистов, чтобы они "увидели правду". Реально за проектом стояла ФСБ.

Вспоминают и Наталью Бурлинову, руководительницу одной из российских негосударственных организаций, которая часто координировала профинансированные ФСБ операции влияния на общественное мнение на западе. Среди прочего, она была участницей многих событий в аналитических центрах и университетах в США. Бурлинова уже под санкциями США и ей предъявили обвинения в сговоре с ФСБ, чтобы действовать как агент России в США.

Собеседник CNN говорит, что часто лидеры мнений, которых российская разведка использует в таких целях, не подозревают, что им эти нарративы целенаправленно навязали.

В разведке считают, что похожим образом ФСБ пользуется агентами внутри России для того, чтобы подкреплять нарративы, которые разгоняются пропагандистскими медиа. Например, в координации с ФСБ российский активист организовал акции протеста под западными посольствами в Москве против "поддержки украинских нацистов", обвиняя Запад в "смертях детей на Донбассе", а то, что это инициатива провластной структуры, таким образом скрыли.

Как сообщалось, в болгарских онлайн-СМИ во втором квартале 2023 года заметили втрое больше российской пропаганды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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