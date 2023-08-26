Іран "відсудив" у США $330 млн за підготовку перевороту у 1980 році

Суд Тегерана ухвалив рішення про "стягнення" зі Сполучених Штатів 330 мільйонів доларів компенсації за "планування перевороту" проти новоствореної Ісламської Республіки Іран у 1980 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило іранське державне інформагентство IRNA.

Справу порушили минулого року за скаргою "жертв перевороту" до міжнародного суду Ірану на владу Сполучених Штатів. Про участь американської сторони в "судовому процесі" не повідомлялось.

"Суд визнав уряд США винним у нанесенні матеріальних і моральних збитків позивачам і зобов'язав його виплатити 30 мільйонів доларів компенсації. Крім того, суд наклав штрафні санкції у розмірі 300 мільйонів доларів", – йдеться в публікації IRNA.

Як відомо, у 1979 році в Ірані – натоді світській державі – відбувся переворот, скидання шаха й встановлення ісламістського режиму під назвою Ісламська Республіка Іран.

Наступного ж року, як вважається, в країні планувалась спроба державного перевороту за участю військових. Ті планували завдати авіаудару по резиденції аятоли Хомейні та згодом захопити решту території Ірану.

Змовників викрили на авіабазі Шахід Ноже в західній провінції Хамедан, від імені якої події 1980 року називаються "повстання Ноже". США ніколи не підтверджували причетності до спроби перевороту.

У березні Міжнародний суд ООН постановив, що Сполучені Штати незаконно дозволили заморозити активи деяких компаній із Ірану, й зобов'язав Вашингтон узгодити з Тегераном компенсацію за шкоду, завдану цими діями.