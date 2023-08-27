Румунія чекає на документи для навчання українських пілотів на F-16
Румунія очікує на необхідні документи, які дозволять розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю Financial Times заявив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.
"Я очікую оформлення документів (для навчання пілотів – ред.) у найближчі кілька днів, і це остання перешкода", – сказав він.
Чолаку додав, що вся логістика вже підготовлена.
Нагадаємо, Данія, Нідерланди і Норвегія оголосили про рішення передати Україні F-16.
Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучиться Греція та Португалія.
Детальніше дивіться у відео Умови для F-16, дозвіл бити по Криму, де готуватимуть пілотів. Інтерв’ю Міноборони Нідерландів