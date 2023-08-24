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Португалія візьме участь у підготовці українських пілотів на F-16 – Зеленський

Четвер, 24 серпня 2023, 15:02

Португалія підтвердила готовність приєднатися до підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у четвер у Києві після переговорів із президентом Португалії Марселу Ребелу де Соуза, пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Португалія є учасницею нашої танкової та авіаційної коаліції. Сьогодні Португалія підтвердила готовність приєднатися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16", – сказав він.

"Ми також обговорили можливості для розширення оборонного співробітництва, зокрема щодо постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування", – зазначив президент.

Він також відзначив важливість того, що Португалія приєдналася до декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України.

"Дякуємо за те, що Португалія підтримала Формулу миру, бере участь у спільній роботі з партнерами з підготовки самітів "Україна – Латинська Америка", "Україна – Африка", – сказав він.

За словами Зеленського, "ми розраховуємо на потужну, системну роботу й системну угоду щодо відновлення між нашими державами".

У четвер також стало відомо, що Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16.

Нагадаємо, Данія, а також Нідерланди на вихідних оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.

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