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Кулеба в Чехії: Європа не буде безпечним місцем, поки Україна не буде в НАТО

Понеділок, 28 серпня 2023, 15:44

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час наради послів у Празі закликав чеських дипломатів спільно працювати напередодні Вашингтонського саміту НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило МЗС України у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Дмитро Кулеба у Чехії закликав спільно і безкомпромісно працювати напередодні Вашингтонського саміту: Європа не буде безпечним місцем, поки Україна не буде в НАТО", – йдеться у повідомленні МЗС.

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Кулеба також запропонував Чехії, Словаччині, країнам Балтії, Польщі, Румунії, Болгарії та Молдові розпочати широку координацію дипломатичних зусиль в Африці.

У своєму Twitter Кулеба повідомив, що зустрівся з главою МЗС Чехії Яном Ліпавським. Він подякував йому за запрошення виступити перед чеськими послами. 

"Українська та чеська дипломатії працюють пліч-о-пліч для захисту свободи, просування України до ЄС та НАТО, зміцнення зв'язків з африканськими країнами та інших спільних пріоритетів", – зазначив Дмитро Кулеба.

Як відомо, питання членства України в Альянсі стало однією з тем Вільнюського саміту НАТО в липні цього року. Тоді союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

Між тим у Сеймі Литви сумніваються, що Україна отримає запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні.

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Чехія Кулеба Україна-НАТО