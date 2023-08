Кулеба в Чехії: Європа не буде безпечним місцем, поки Україна не буде в НАТО

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час наради послів у Празі закликав чеських дипломатів спільно працювати напередодні Вашингтонського саміту НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило МЗС України у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Дмитро Кулеба у Чехії закликав спільно і безкомпромісно працювати напередодні Вашингтонського саміту: Європа не буде безпечним місцем, поки Україна не буде в НАТО", – йдеться у повідомленні МЗС.

Кулеба також запропонував Чехії, Словаччині, країнам Балтії, Польщі, Румунії, Болгарії та Молдові розпочати широку координацію дипломатичних зусиль в Африці.

У своєму Twitter Кулеба повідомив, що зустрівся з главою МЗС Чехії Яном Ліпавським. Він подякував йому за запрошення виступити перед чеськими послами.

"Українська та чеська дипломатії працюють пліч-о-пліч для захисту свободи, просування України до ЄС та НАТО, зміцнення зв'язків з африканськими країнами та інших спільних пріоритетів", – зазначив Дмитро Кулеба.

Good to meet @JanLipavsky and thank him for inviting me to address Czech ambassadors today. Ukrainian and Czech diplomacies work shoulder to shoulder to defend freedom, advance Ukraine’s path to the EU and NATO, strengthen ties with African nations, and other shared priorities. pic.twitter.com/DiFVYLxe8L