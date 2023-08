Кулеба в Чехии: Европа не будет безопасным местом, пока Украина не будет в НАТО

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время совещания послов в Праге призвал чешских дипломатов совместно работать накануне Вашингтонского саммита НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил МИД Украины в своем официальном Telegram-канале.

"Дмитрий Кулеба в Чехии призвал совместно и бескомпромиссно работать накануне Вашингтонского саммита: Европа не будет безопасным местом, пока Украина не будет в НАТО", – говорится в сообщении МИД.

Кулеба также предложил Чехии, Словакии, странам Балтии, Польше, Румынии, Болгарии и Молдове начать широкую координацию дипломатических усилий в Африке.

В своем Twitter Кулеба сообщил, что встретился с главой МИД Чехии Яном Липавским. Он поблагодарил его за приглашение выступить перед чешскими послами.

"Украинская и чешская дипломатии работают бок о бок для защиты свободы, продвижения Украины в ЕС и НАТО, укрепления связей с африканскими странами и других общих приоритетов", – отметил Дмитрий Кулеба.

Good to meet @JanLipavsky and thank him for inviting me to address Czech ambassadors today. Ukrainian and Czech diplomacies work shoulder to shoulder to defend freedom, advance Ukraine’s path to the EU and NATO, strengthen ties with African nations, and other shared priorities. pic.twitter.com/DiFVYLxe8L