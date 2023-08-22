У Сеймі Литви сумніваються, що Україна отримає запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні

Голова комітету Сейму Литви з питань національної безпеки і оборони, а також голова групи дружби з Україною Лаурінас Кащюнас вважає, що Україні не варто розраховувати на отримання запрошення на вступ до НАТО на саміті у Вашингтоні.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

За словами Кащюнаса, наразі немає політичної волі щодо прийому України в НАТО і навряд чи щось зміниться до Вашингтонського саміту.

"Це рік виборів. Змінюються настрої в американському суспільстві. Я не думаю, що Вашингтонський саміт буде про розширення НАТО. Хоча ми все одно ми будемо з цим працювати", – сказав литовський депутат.

Він зазначив, що сам чотири рази на рік літає до США і говорить про Україну в Конгресі.

"Але я думаю, що це буде важко. Але все одно треба працювати", – наголосив Кащюнас, зазначивши, що хоча найсильнішою армією в Європі є американська, але друга після неї – українська армія.

"А найголовніше – це те, що ви вже знаєте, як з ними (росіянами. – Ред.) битися", – підкреслив він.

Як відомо, питання членства України в Альянсі стало однією з тем Вільнюського саміту НАТО в липні цього року. Тоді лідери Альянсу погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

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