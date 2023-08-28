У Німеччині посадовець малював свастики на автівках з українськими номерами

У Німеччині суд зобов'язав члена міської ради міста Баден-Баден виплатити штраф після того, як було встановлено, що він намалював свастику на двох автомобілях з українськими номерними знаками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Крім свастики посадовець залишив на автомобілях надписи: "F*** UA".

За даними прокуратури Баден-Бадена, чоловіка оштрафували за "використання символіки неконституційних організацій" та образливу поведінку.

Посадовець лишав надписи на автомобілях фломастером у січні та березні цього року.

Постанова про штраф була винесена минулого четверга і ще не була виконана. Якщо представник міської ради не подасть апеляцію, постанова набуде чинності 8 вересня.

Міська влада Баден-Бадена проведе перевірку, щоб з'ясувати, які наслідки ці інциденти можуть мати для порушника. Інформації про те, до якої партії належить політик, не надходило.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині виник скандал після того, як в ефірі однієї з передач Deutschlandfunk пролунав коментар про необхідність "четвертувати" президента України Володимира Зеленського для завершення війни.

Перед цим у Кельні силовики обшукали помешкання проросійського подружжя Єлєни Колбасникової та Макса Шлунда, яке організовувало низку проросійських акцій у Німеччині.