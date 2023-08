Стефанішина обговорила з головою МЗС Румунії рух до ЄС і реформи

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина провела телефонні переговори з міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску.

Про це обидві урядовиці повідомили в соцмережах, пише "Європейська правда".

Як зазначила Стефанішина, її розмова з головою МЗС Румунії стосувалась календаря української інтеграції в ЄС та поточних реформ.

"Високо цінуємо вашу рішучу підтримку на нашому шляху до членства в ЄС. Вітаємо ініціативу щодо запуску спеціальної навчальної програми для українських держслужбовців", – додала вона.

Had a productive exchange w/🇷🇴Minister of Foreign Affairs @Odobes1Luminita on 🇺🇦🇪🇺integration calendar & ongoing reforms. Highly appreciate your resolute support on our way towards EU membership. Welcome the initiative to launch a special training program for 🇺🇦 civil servants.

Одобеску своєю чергою підкреслила, що в розмові з віцепре’єркою України обговорила "процес імплементації реформ на шляху вступу України до ЄС".

"Румунія залишається непохитним і рішучим прихильником України, і ми #СтоїмоЗУкраїною в подоланні всіх викликів", – написала голова румунського МЗС.

I had a very productive 📞 call with 🇺🇦 Deputy PM @StefanishynaO. We discussed the process of advancing the implementation of reforms on Ukraine’s 🇪🇺 accession path. 🇷🇴 remains a staunch and resolute supporter of 🇺🇦, and we #StandWithUkraine in overcoming all challenges.