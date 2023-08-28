Стефанишина обсудила с главой МИД Румынии движение в ЕС и реформы

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина провела телефонные переговоры с министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску.

Об этом обе чиновницы сообщили в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Как отметила Стефанишина, ее разговор с главой МИД Румынии касался календаря украинской интеграции в ЕС и текущих реформ.

"Высоко ценим вашу решительную поддержку на нашем пути к членству в ЕС. Приветствуем инициативу по запуску специальной учебной программы для украинских госслужащих", – добавила она.

Had a productive exchange w/🇷🇴Minister of Foreign Affairs @Odobes1Luminita on 🇺🇦🇪🇺integration calendar & ongoing reforms.

Highly appreciate your resolute support on our way towards EU membership.

Welcome the initiative to launch a special training program for 🇺🇦 civil servants. — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) August 28, 2023

Одобеску в свою очередь подчеркнула, что в разговоре с вице-премьером Украины обсудила "процесс имплементации реформ на пути вступления Украины в ЕС".

"Румыния остается непоколебимым и решительным сторонником Украины, и мы #СтойимоЗУкраиной в преодолении всех вызовов", – написала глава румынского МИД.

I had a very productive 📞 call with 🇺🇦 Deputy PM @StefanishynaO. We discussed the process of advancing the implementation of reforms on Ukraine’s 🇪🇺 accession path. 🇷🇴 remains a staunch and resolute supporter of 🇺🇦, and we #StandWithUkraine in overcoming all challenges. — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) August 28, 2023

Как известно, между Киевом и Бухарестом до сих пор не решены вопросы, связанные с защитой нацменьшинств – одним из обязательств Украины по евроинтеграционным рекомендациям.

Еще в декабре 2022 года Министерство иностранных дел Румынии заявило, что безуспешно просило о консультациях с украинской стороной относительно принятого нового закона о нацменьшинствах, и выразило недовольство рядом его положений.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду договорился со своим румынским коллегой Богданом Ауреску активизировать консультации для защиты прав меньшинств.

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