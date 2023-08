Стефанишина обсудила с главой МИД Румынии движение в ЕС и реформы

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина провела телефонные переговоры с министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску.

Об этом обе чиновницы сообщили в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Как отметила Стефанишина, ее разговор с главой МИД Румынии касался календаря украинской интеграции в ЕС и текущих реформ.

"Высоко ценим вашу решительную поддержку на нашем пути к членству в ЕС. Приветствуем инициативу по запуску специальной учебной программы для украинских госслужащих", – добавила она.

Одобеску в свою очередь подчеркнула, что в разговоре с вице-премьером Украины обсудила "процесс имплементации реформ на пути вступления Украины в ЕС".

"Румыния остается непоколебимым и решительным сторонником Украины, и мы #СтойимоЗУкраиной в преодолении всех вызовов", – написала глава румынского МИД.

