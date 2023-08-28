Сенатор США після слів Зеленського закликав допомогти Україні провести вибори під час війни

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем привітав готовність президента Володимира Зеленського провести вибори в Україні навіть в умовах війни та закликав союзників Києва надати необхідну для цього підтримку.

Свою відповідь Грем опублікував у Twitter, пише "Європейська правда".

Сенатор привітав той факт, що президент України висловив відкритість до ідеї проведення виборів наступного року, які, вважає він, "будуть розглядатися не лише як акт непокори російському вторгненню, але й як утвердження демократії та свободи".

Грем підкреслив, що усвідомлює і необхідність окремих законодавчих рішень, і непрості безпекові умови для проведення виборів.

"Однак я не можу уявити собі кращої інвестиції в стабільність Європи, ніж допомога Україні вижити як незалежній, самоврядній, заснованій на верховенстві права демократії. Я закликаю всіх союзників України надати фінансову й технічну допомогу на підтримку цих зусиль", – додав він.

Американський політик також висловив упевненість, що проведення "демократичних виборів під час війни" сприймуть як бачення і Зеленським, і українським народом "вільної та демократичної України як сьогодні, так і в майбутньому".

Під час відвідування України минулого тижня Ліндсі Грем заявив, що наступного року в Україні мають відбутися вибори – навіть попри російське вторгнення.

Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться.

На це Зеленський пізніше заявив, що хотів би провести президентські й парламентські вибори в Україні у 2024 році, але для цього потрібні законодавчі зміни, кошти від партнерів та міжнародні спостерігачі навіть на передовій.