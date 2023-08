Кулеба перебуває з візитом в Іспанії: говорили про вступ до ЄС і військову допомогу 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув з візитом до Іспанії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з його допису у Twitter.

31 серпня Дмитро Кулеба опублікував відео прогулянки з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом та розповів деталі переговорів. Він зазначив також, що "аплодує" головуванню Іспанії у Раді ЄС.

Spain. My colleague and friend @JMAlbares. I applaud Spain’s EU Presidency.



Opening Ukraine’s EU accession talks in 2023 is top priority. Ukraine is making all the necessary steps, and so does the EU.



We also discussed expanding Spain’s much-appreciated military aid to Ukraine. pic.twitter.com/jz8jgbUFHI