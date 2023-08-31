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Кулеба перебуває з візитом в Іспанії: говорили про вступ до ЄС і військову допомогу 

Четвер, 31 серпня 2023, 10:00

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув з візитом до Іспанії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з його допису у Twitter.

31 серпня Дмитро Кулеба опублікував відео прогулянки з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом та розповів деталі переговорів. Він зазначив також, що "аплодує" головуванню Іспанії у Раді ЄС.

"Відкриття перемовин про членство України в ЄС у 2023 році – це топ-пріоритет. Україна робить для цього усе необхідне, і ЄС також. Крім того, обговорили розширення військової допомоги Іспанії для України, яку ми дуже цінуємо", – зазначив Дмитро Кулеба. 

У середу 30 серпня Кулеба перебував з візитом у Франції, де у тому числі провів зустріч з французьким президентом Емманюелем Макроном. 

Нагадаємо, в Іспанії триває формування нового уряду. Минулого тижня король Феліпе VI номінував на посаду прем'єра лідера Народної партії Альберто Нуньєсу Фейхоо.

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