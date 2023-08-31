Кулеба перебуває з візитом в Іспанії: говорили про вступ до ЄС і військову допомогу 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув з візитом до Іспанії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з його допису у Twitter.

31 серпня Дмитро Кулеба опублікував відео прогулянки з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом та розповів деталі переговорів. Він зазначив також, що "аплодує" головуванню Іспанії у Раді ЄС.

Spain. My colleague and friend @JMAlbares. I applaud Spain’s EU Presidency.



Opening Ukraine’s EU accession talks in 2023 is top priority. Ukraine is making all the necessary steps, and so does the EU.



We also discussed expanding Spain’s much-appreciated military aid to Ukraine. pic.twitter.com/jz8jgbUFHI — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 31, 2023

"Відкриття перемовин про членство України в ЄС у 2023 році – це топ-пріоритет. Україна робить для цього усе необхідне, і ЄС також. Крім того, обговорили розширення військової допомоги Іспанії для України, яку ми дуже цінуємо", – зазначив Дмитро Кулеба.

У середу 30 серпня Кулеба перебував з візитом у Франції, де у тому числі провів зустріч з французьким президентом Емманюелем Макроном.

Нагадаємо, в Іспанії триває формування нового уряду. Минулого тижня король Феліпе VI номінував на посаду прем'єра лідера Народної партії Альберто Нуньєсу Фейхоо.

Читайте також: Золота акція сепаратистів: як парламентські вибори завели Іспанію у нову кризу.