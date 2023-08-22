Король Іспанії номінував лідера правих на формування уряду

Іспанський король Феліпе VI номінував лідера Народної партії Альберто Нуньєсу Фейхоо кандидатом на посаду голови майбутнього уряду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Про своє рішення Феліпе VI повідомив спікерці Конгресу депутатів Іспанії Франсіні Арменгол по завершенні двох днів консультацій із лідерами парламентських партій. Арменгол тепер має призначити дату дебатів щодо формування нового уряду.

Перед тим Фейхоо припустив, що він віддав би перевагу більш пізньому парламентському обговоренню, аби мати час попередньо поговорити з усіма парламентськими групами, а вони ще навіть не сформовані.

Водночас, як пише El Pais, зусилля лідера Народної партії поки приречені на провал, бо чотири праві сили в Конгресі мають лише 172 голоси "за" й 178 голосів "проти" від семи лівих партій, включно з двома каталонськими.

Шанси знову обратись прем'єром не полишає Педро Санчес, лідер Іспанської соціалістичної робітничої партії та нинішній виконувач обов'язків голови уряду. Він уже заявив, що його партія "в змозі зібрати необхідну парламентську підтримку" для продовження роботи лівого уряду.

Ситуацію можуть вирішити каталонські партії, які виступають за більшу автономію регіону й проведення ще одного референдуму про незалежність. Саме їхні голоси минулого тижня допомогли обрати кандидатку від соціалістів Арменгол на посаду спікера Конгресу депутатів.

Але водночас каталонські політсили заявили, що те голосування стосувалось лише однієї посади та не означає підтримки ще одного прем’єрства Санчеса.

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