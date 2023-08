Кулеба находится с визитом в Испании: говорили о вступлении в ЕС и военной помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл с визитом в Испанию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из его сообщения в Twitter.

31 августа Дмитрий Кулеба опубликовал видео прогулки с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом и рассказал детали переговоров. Он отметил также, что "аплодирует" председательству Испании в Совете ЕС.

Spain. My colleague and friend @JMAlbares. I applaud Spain’s EU Presidency.



Opening Ukraine’s EU accession talks in 2023 is top priority. Ukraine is making all the necessary steps, and so does the EU.



We also discussed expanding Spain’s much-appreciated military aid to Ukraine. pic.twitter.com/jz8jgbUFHI