Сунак назвав ім'я нового міністра оборони Британії

Грант Шеппс став новим міністром оборони Великої Британії після відставки Бена Воллеса.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило відомство прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака.

Це вже п'ята посада Шеппса в уряді за рік. Раніше він був міністром транспорту при Борисі Джонсоні, короткий час працював міністром внутрішніх справ при Ліз Трасс, міністром з питань бізнесу до того, як став міністром енергетичної безпеки при Ріші Сунаку.

The Rt Hon Grant Shapps MP @GrantShapps has been appointed Secretary of State for Defence @DefenceHQ pic.twitter.com/ln5Sw6ZRyq