У Зеленського натякнули, які питання візьмуть на себе різні держави в українській "формулі миру"

В Офісі президента України розповіли про зміст двосторонніх переговорів з країнами-учасницями зустрічі в Саудівській Аравії щодо майбутнього саміту "формули миру", з чого можна припустити, які питання їм пропонують як "сферу відповідальності".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Загалом двосторонні зустрічі були з главами делегацій США, Саудівської Аравії, Фінляндії, Японії, Катару, Франції, ФРН, Іспанії, Норвегії, Туреччини, Польщі та Словаччини, а також з радниками з нацбезпеки та зовнішньої політики лідерів Швеції, ПАР, Бахрейну, Канади, Італії, Данії, Кореї, а також керівником офісу президентки Єврокомісії.

На зустрічах йшлося переважно про подальші кроки за участі цих країн щодо організації саміту "формули миру" та поточні оборонні потреби України.

З комюніке можна припустити, що Фінляндія буде активно залученою до гуманітарного розмінування; Гельсінкі вже надавав допомогу у цьому питанні.

Норвегія, як зазначають, висловила готовність долучитися до реалізації пункту "формули миру" щодо радіаційної та ядерної безпеки, а Швеція – також цього питання та екологічної безпеки.

Туреччина, висловила готовність "виступити лідером у реалізації пункту Формули миру щодо продовольчої безпеки", а з Польщею та Словаччиною обговорили транспортування українського зерна суходолом в умовах блокади Росією українських портів.

Саудівській Аравії керівник ОП Андрій Єрмак запропонував зробити внесок у питання звільнення українських полонених і продовження дії Чорноморської зернової ініціативи.

Південноафриканській республіці у Зеленського запропонували зробити внесок у питання звільнення українських полонених, повернення депортованих дітей і продовження дії "зернової угоди".

З низкою країн Заходу говорили про подальшу військову допомогу, а з тими, хто приєднався до декларації Групи семи щодо "гарантій безпеки" для України – про майбутні двосторонні угоди у цьому питанні.

Як вже повідомлялося, із радником з нацбезпеки президента США говорили про посилення української ППО на півдні з огляду на те, що Росія почала цілеспрямовано атакувати порти.

Нагадаємо, в Офісі президента України розповіли, що за результатами зустрічі у Саудівській Аравії щодо реалізації української "формули миру" більшість держав-учасниць визначилися, як зроблять свій внесок. Також зазначили, що країн-учасниць виявилося утричі більше, ніж на першій такій зустрічі у Копенгагені.

Неофіційно ЗМІ дізналися від європейських дипломатів, що на зустрічі вирішили сформувати робочі групи щодо ключових тем 10 пунктів "формули миру", а терміни саміту не визначили, але його організацію до кінця 2023 року вважають реальною.