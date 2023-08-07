У Зеленского намекнули, какие вопросы возьмут на себя разные страны в украинской "формуле мира"

В Офисе президента Украины рассказали о содержании двусторонних переговоров со странами-участницами встречи в Саудовской Аравии относительно будущего саммита "формулы мира", из чего можно предположить, какие вопросы им предлагают как "сферу ответственности".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В общем двусторонние встречи были с главами делегаций США, Саудовской Аравии, Финляндии, Японии, Катара, Франции, ФРГ, Испании, Норвегии, Турции, Польши и Словакии, также с советниками по нацбезопасности и внешней политике лидеров Швеции, ЮАР, Бахрейна, Канады, Италии, Дании, Кореи, а также руководителем офиса президента Еврокомиссии.

На встречах речь шла преимущественно о дальнейших шагах с участием этих стран по организации саммита "формулы мира" и текущих оборонных потребностях Украины.

Из коммюнике можно предположить, что Финляндия будет привлечена к гуманитарному разминированию; Хельсинки уже оказывает помощь в этом вопросе.

Норвегия, как отмечается, выразила готовность присоединиться к реализации пункта "формулы мира" по радиационной и ядерной безопасности, а Швеция – также этом вопросе и экологической безопасности.

Турция, выразила готовность "выступить лидером в реализации пункта Формулы мира по продовольственной безопасности", а с Польшей и Словакией обсудили транспортировку украинского зерна по суше в условиях блокады Россией украинских портов.

Саудовской Аравии руководитель ОП Андрей Ермак предложил сделать вклад в вопрос освобождения украинских пленных и продолжения действия Черноморской зерновой инициативы.

Южноафриканской республике предложили внести вклад в вопрос освобождения украинских пленных, возвращения депортированных детей и продолжения действия "зерновой сделки".

С рядом стран Запада говорили о дальнейшей военной помощи, а с теми, кто присоединился к декларации Группы семи по "гарантиям безопасности" для Украины – о будущих двусторонних соглашениях в этом вопросе.

Как уже сообщалось, с советником по нацбезопасности президента США говорили об усилении украинской ПВО на юге ввиду того, что Россия начала целенаправленно атаковать порты.

Напомним, в Офисе президента Украины рассказали, что по результатам встречи в Саудовской Аравии по реализации украинской "формулы мира" большинство государств-участников определились, как сделают свой вклад. Также отметили, что стран-участниц оказалось втрое больше, чем на первой такой встрече в Копенгагене.

Неофициально СМИ узнали от европейских дипломатов, что на встрече решили сформировать рабочие группы по ключевым темам 10 пунктов "формулы мира", а сроки саммита не определили, но его организацию до конца 2023 года считают реальной.