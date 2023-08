Европа вспоминает 15-ю годовщину вторжения России в Грузию и оккупации Южной Осетии

Уже ряд стран выступили с заявлениями в поддержку Грузии к 15-й годовщине вторжения России в страну и оккупации Цхинвальского региона.

Первые заявления со словами солидарности для Грузии появились уже в утренние часы 7 августа.

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил осуждение российской оккупации.

"Теперь Украина защищает свою свободу от того же агрессора. Призываем Россию вывести войска с территории Грузии и Украины", – заявил президент Литвы.

Lithuania condemns Russia’s occupation of Georgia’s territory 15 years ago.



We have always supported 🇬🇪sovereignty&territorial integrity.



Today,🇺🇦 is defending its freedom from the same aggressor. We call on Russia to withdraw its forces from territories of Georgia and Ukraine. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 7, 2023

МИД Украины напомнил, что 15 лет назад Россия вторглась в Грузию, и с тех пор Цхинвальский регион (Южная Осетия) остается под оккупацией, в дополнение к Абхазии.

15 years ago #Russia invaded #Georgia. 🇬🇪regions, Abkhazia and Tskhinvali region/South Ossetia, remain occupied by 🇷🇺troops. #Ukraine stands with Georgian people and reiterates its support for sovereignty and territorial integrity of 🇬🇪 within internationally recognized borders. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 7, 2023

"Украина рядом с грузинским народом и подчеркивает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах международно признанных границ", – говорится в заявлении.

Президент Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что поддержка ЕС суверенитета и территориальной целостности Грузии остается неизменной.

It's been 15 years since Russia’s invasion of #Georgia.



15 years later, the EU's support to 🇬🇪's territorial integrity and sovereignty remains steadfast.



We stand with the courageous people of Georgia who have chosen a pro-EU and pro-NATO path. — Charles Michel (@CharlesMichel) August 7, 2023

"Мы поддерживаем храбрый народ Грузии, который выбрал проевропейский путь и курс на НАТО", – отметил он.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отметила, что признание Россией псевдореспублик в оккупированных регионах и военное присутствие там является грубым нарушением международного права.

Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008 года. По итогам войны Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. 26 августа 2008 года Россия признала "независимость" регионов.

