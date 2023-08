У Греції поширюється "рух рушників", який бореться за вільний доступ до пляжів

Так званий рух пляжних рушників, який в останні дні набуває популярності в Греції, вимагає від влади забезпечити гарантований законом вільний доступ до пляжів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації порталу BIRN.

Протестний рух виник на грецькому острові Родос у червні. Його учасники обурюються захопленням великих ділянок узбережжя приватними компаніями, які обмежують доступ до пляжів і часто стягують непомірні суми за оренду шезлонгів.

Потім рух поширився на острів Парос, де жителі виміряли площу пляжу, зайняту пляжними парасольками, та задокументували її розширення попри те, що в більшості випадків у приватних компаній не було на це дозволів. Далі акції відбулись на островах Наксос, Крит та Аттика.

В останні дні "рух пляжних рушників" заявив про себе й на півночі Греції. У неділю в грецьких курортних містах Нікіті та Неа Потейдая на півострові Халкідіки скандували "Узбережжя належить народу" і "Кожен пляж буде вільним".

