У Греції поширюється "рух рушників", який бореться за вільний доступ до пляжів

Так званий рух пляжних рушників, який в останні дні набуває популярності в Греції, вимагає від влади забезпечити гарантований законом вільний доступ до пляжів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації порталу BIRN.

Протестний рух виник на грецькому острові Родос у червні. Його учасники обурюються захопленням великих ділянок узбережжя приватними компаніями, які обмежують доступ до пляжів і часто стягують непомірні суми за оренду шезлонгів.

Потім рух поширився на острів Парос, де жителі виміряли площу пляжу, зайняту пляжними парасольками, та задокументували її розширення попри те, що в більшості випадків у приватних компаній не було на це дозволів. Далі акції відбулись на островах Наксос, Крит та Аттика.

В останні дні "рух пляжних рушників" заявив про себе й на півночі Греції. У неділю в грецьких курортних містах Нікіті та Неа Потейдая на півострові Халкідіки скандували "Узбережжя належить народу" і "Кожен пляж буде вільним".

Towel Movement: "Lawlessness on beaches must come to an end," says SYRIZA https://t.co/rgfOyF3iWU pic.twitter.com/LmvuTkuXeH — Greek City Times (@greekcitytimes) August 7, 2023

Плануючи нову акцію протесту, організатори заявили: "Ми заявляємо про свої права, ми захищаємо громадський простір".

Хоча грецьке законодавство не визнає приватних пляжів, грецькі ЗМІ неодноразово повідомляли про випадки, коли приватні компанії фактично забирають собі ділянки узбережжя, обмежуючи доступ громадськості.

Приміром, близько 80% пляжу Фаласарна на Криті, який вважається одним із найкрасивіших у світі і має статус природоохоронної території, було фактично відгороджено приватними компаніями, що працюють без дозволів.

Штрафи для компаній, які порушують законодавство, становлять приблизно половину денної виручки з пляжу. На думку критиків, цього надто мало, аби запобігати правопорушенню.

Раніше цього року повідомлялось, що на пляжний бар у Греції наклали штраф у 33 мільйони євро.