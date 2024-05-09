9 травня у Варшаві: Посла РФ зустріли вигуками "терористи", на кладовищі розсипали кістки

Посол Росії Сергєй Андрєєв у четвер 9 травня поклав вінок на цвинтарі-мавзолеї радянських воїнів у варшавському районі Мокотув – його зустріли протестувальниці, які демонстрували свій спротив російській агресії проти України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

На приїзд російського дипломата очікували жінки в білих сукнях, забризканих червоною фарбою, на яких були написані назви атакованих росіянами українських міст. На обличчях учасниць акції протесту були нанесені імітації поранень.

Коли Андреєв наблизився, жінки почали скандувати "терористи, терористи".

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Terroryści, terroryści – krzyczą kobiety manifestujące przed mauzoleum żołnierzy radzieckich w Warszawie. Obok do samochodu wsiada ambasador Rosji w PL, po tym jak złożył kwiaty pod pomnikiem. @RMF24pl pic.twitter.com/Faq6YXErbs — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) May 9, 2024

Також на посла чекали учасники проросійського мітингу. Вони оточили Андреєва і допомогли йому дістатися до місця покладання вінка.

Увесь час, поки посол ішов до цвинтаря з георгіївською стрічкою на піджаку, протестувальниці гучно кричали. На місці було багато представників ЗМІ.

Przyjazd ambasadora Rosji przed mauzoleum żołnierzy radzieckich w Warszawie. @RMF24pl pic.twitter.com/9dpplkQTDS — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) May 9, 2024

Зранку невідомі розкидали кістки та налили червоної фарби на місці, де чекали російського посла. Перед приїздом дипломата територія була ретельно прибрана.

ФОТО з facebook євромайдану варшави

Нагадаємо, у 2022 році Андреєва у Варшаві 9 травня облили штучною кров'ю. Це теж відбулось тоді, коли посол приїхав покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів.

А в лютому 2024 року Андреєву у Польщі влаштували протест під час вшанування радянського генерала.