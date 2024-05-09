У Туреччині у пасажирського літака лопнуло колесо під час посадки в аеропорту

У Туреччині евакуювали 190 осіб з пасажирського Boeing 737, в якого лопнуло колесо під час посадки в аеропорту Газіпаша поблизу міста Аланія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Літак турецької авіакомпанії Corendon Airline виконував рейс із німецького Кельна.

Внаслідок інциденту лайнер приземлився на ніс. Загалом були евакуйовані 184 пасажирів і шість членів екіпажу.

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Міністерство транспорту та інфраструктури поінформувало, що рейси були перенаправлені в сусідній аеропорт Анталії, поки літак не прибирали.

Напередодні вантажний літак здійснив аварійну посадку в аеропорту Стамбула в середу після того, як у нього відмовило переднє шасі.

Перед цим у польському Плоцьку планер, що виконував політ в районі міста, застряг у деревах за лічені метри від будинка у приватному секторі.