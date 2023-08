В Греции распространяется "движение полотенец", которое борется за свободный доступ к пляжам

Так называемое движение пляжных полотенец, которое в последние дни приобретает популярность в Греции, требует от властей обеспечить гарантированный законом свободный доступ к пляжам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации портала BIRN.

Протестное движение возникло на греческом острове Родос в июне. Его участники возмущаются захватом больших участков побережья частными компаниями, которые ограничивают доступ к пляжам и часто взимают непомерные суммы за аренду шезлонгов.

Затем движение распространилось на остров Парос, где жители измерили площадь пляжа, занятую пляжными зонтиками, и задокументировали ее расширение, несмотря на то, что в большинстве случаев у частных компаний не было на это разрешений. Далее акции состоялись на островах Наксос, Крит и Аттика.

В последние дни "движение пляжных полотенец" заявило о себе и на севере Греции. В воскресенье в греческих курортных городах Никите и Неа Потейдая на полуострове Халкидики скандировали "Побережье принадлежит народу" и "Каждый пляж будет свободным".

Towel Movement: "Lawlessness on beaches must come to an end," says SYRIZA https://t.co/rgfOyF3iWU pic.twitter.com/LmvuTkuXeH