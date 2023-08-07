В Греции распространяется "движение полотенец", которое борется за свободный доступ к пляжам

Так называемое движение пляжных полотенец, которое в последние дни приобретает популярность в Греции, требует от властей обеспечить гарантированный законом свободный доступ к пляжам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации портала BIRN.

Протестное движение возникло на греческом острове Родос в июне. Его участники возмущаются захватом больших участков побережья частными компаниями, которые ограничивают доступ к пляжам и часто взимают непомерные суммы за аренду шезлонгов.

Затем движение распространилось на остров Парос, где жители измерили площадь пляжа, занятую пляжными зонтиками, и задокументировали ее расширение, несмотря на то, что в большинстве случаев у частных компаний не было на это разрешений. Далее акции состоялись на островах Наксос, Крит и Аттика.

В последние дни "движение пляжных полотенец" заявило о себе и на севере Греции. В воскресенье в греческих курортных городах Никите и Неа Потейдая на полуострове Халкидики скандировали "Побережье принадлежит народу" и "Каждый пляж будет свободным".

Towel Movement: "Lawlessness on beaches must come to an end," says SYRIZA https://t.co/rgfOyF3iWU pic.twitter.com/LmvuTkuXeH — Greek City Times (@greekcitytimes) August 7, 2023

Планируя новую акцию протеста, организаторы заявили: "Мы заявляем о своих правах, мы защищаем общественное пространство".

Хотя греческое законодательство не признает частных пляжей, греческие СМИ неоднократно сообщали о случаях, когда частные компании фактически забирают себе участки побережья, ограничивая доступ общественности.

К примеру, около 80% пляжа Фаласарна на Крите, который считается одним из самых красивых в мире и имеет статус природоохранной территории, было фактически отгорожено частными компаниями, работающими без разрешений.

Штрафы для компаний, нарушающих законодательство, составляют примерно половину дневной выручки с пляжа. По мнению критиков, этого слишком мало, чтобы предотвращать правонарушения.

Ранее в этом году сообщалось, что на пляжный бар в Греции наложили штраф в 33 миллиона евро.