Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів посилення ППО та навчання на F-16

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про розмову із Зеленським Рютте повідомив у Twitter, інформує "Європейська правда".

За його словами, "Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну", і зараз вивчають, "що ще ми може зробити для зміцнення української протиповітряної оборони".

📞: Today I spoke again with President @ZelenskyyUa and I congratulated him on the successful meeting in Saudi Arabia on the war, where the Netherlands was represented. It’s important to continue talking about peace in Ukraine with this broad group of countries.

We also… — Mark Rutte (@MinPres) August 8, 2023

"Одним із способів нашої допомоги є співпраця з нашими партнерами у підготовці українських пілотів для польотів на винищувачах F-16", – написав він.

Прем'єр також привітав Зеленського з "успішною зустріччю в Саудівській Аравії щодо війни, де Нідерланди були представлені", наголосивши, що "важливо продовжувати говорити про мир в Україні з цією широкою групою країн".

"Ми також обговорили розвиток подій на фронті та невпинні, довільні та жорстокі атаки на українські цивільні об'єкти та запаси продовольства", – заявив Рютте.

Раніше повідомлялося, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із радником президента США із нацбезпеки Джейком Салліваном посилення протиповітряної оборони на півдні України, щоб захистити порти.

Перед цим глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав озброїти Україну F-16 після чергової ракетної атаки Росії.