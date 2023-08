Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів посилення ППО та навчання на F-16

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про розмову із Зеленським Рютте повідомив у Twitter, інформує "Європейська правда".

За його словами, "Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну", і зараз вивчають, "що ще ми може зробити для зміцнення української протиповітряної оборони".

📞: Today I spoke again with President @ZelenskyyUa and I congratulated him on the successful meeting in Saudi Arabia on the war, where the Netherlands was represented. It’s important to continue talking about peace in Ukraine with this broad group of countries.

We also…