Зеленский обсудил с премьером Нидерландов усиление ПВО и обучение на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

О разговоре с Зеленским Рютте сообщил в Twitter, информирует "Европейская правда".

По его словам, "Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину", и сейчас изучают, "что еще мы можем сделать для укрепления украинской противовоздушной обороны".

📞: Today I spoke again with President @ZelenskyyUa and I congratulated him on the successful meeting in Saudi Arabia on the war, where the Netherlands was represented. It’s important to continue talking about peace in Ukraine with this broad group of countries.

We also…