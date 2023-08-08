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Зеленский обсудил с премьером Нидерландов усиление ПВО и обучение на F-16

Вторник, 8 августа 2023, 14:20

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

О разговоре с Зеленским Рютте сообщил в Twitter, информирует "Европейская правда".

По его словам, "Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину", и сейчас изучают, "что еще мы можем сделать для укрепления украинской противовоздушной обороны".

"Одним из способов нашей помощи является сотрудничество с нашими партнерами в подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях F-16", – написал он.

Премьер также поздравил Зеленского с "успешной встречей в Саудовской Аравии относительно войны, где Нидерланды были представлены", подчеркнув, что "важно продолжать говорить о мире в Украине с этой широкой группой стран".

"Мы также обсудили развитие событий на фронте и непрерывные, произвольные и жестокие атаки на украинские гражданские объекты и запасы продовольствия", – заявил Рютте.

Ранее сообщалось, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном усиление противовоздушной обороны на юге Украины, чтобы защитить порты.

Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал вооружить Украину F-16 после очередной ракетной атаки России.

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Зеленский Нидерланды Оружие ВСУ