Зеленский обсудил с премьером Нидерландов усиление ПВО и обучение на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

О разговоре с Зеленским Рютте сообщил в Twitter, информирует "Европейская правда".

По его словам, "Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину", и сейчас изучают, "что еще мы можем сделать для укрепления украинской противовоздушной обороны".

📞: Today I spoke again with President @ZelenskyyUa and I congratulated him on the successful meeting in Saudi Arabia on the war, where the Netherlands was represented. It’s important to continue talking about peace in Ukraine with this broad group of countries.

We also… — Mark Rutte (@MinPres) August 8, 2023

"Одним из способов нашей помощи является сотрудничество с нашими партнерами в подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях F-16", – написал он.

Премьер также поздравил Зеленского с "успешной встречей в Саудовской Аравии относительно войны, где Нидерланды были представлены", подчеркнув, что "важно продолжать говорить о мире в Украине с этой широкой группой стран".

"Мы также обсудили развитие событий на фронте и непрерывные, произвольные и жестокие атаки на украинские гражданские объекты и запасы продовольствия", – заявил Рютте.

Ранее сообщалось, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном усиление противовоздушной обороны на юге Украины, чтобы защитить порты.

Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал вооружить Украину F-16 после очередной ракетной атаки России.