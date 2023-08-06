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Кулеба закликав озброїти Україну F-16 після ракетної атаки Росії

Неділя, 6 серпня 2023, 08:22

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на новий ракетний обстріл Росії.

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

На думку голови зовнішньополітичного відомства, Росія не зупиниться, поки її не зупинять.

"Міжнародне співтовариство має зосередитися на забезпеченні справедливого та тривалого миру: озброїти Україну, в тому числі F-16, щоб закрити небо, та реалізувати українську "формулу миру", – переконаний Кулеба.

Як поінформували у Telegram Повітряні Сили ЗСУ, у першій хвилі атаки увечері 5-го серпня РФ застосувала 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та 3 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". 12 із 14 "Калібрів" було знищено протиповітряною обороною. Щодо "Кинджалів" інформацію не оприлюднюється.

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У ніч на 6 серпня Росія продовжила атакувати ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку, крилатими ракетами "Калібр" – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили усі 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131", 5 із 6 ракет "Калібр" (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.

Раніше повідомлялося, що США поки не схвалили фінального плану навчання українців на західних винищувачах F-16, які мають розпочатись цього місяця, оскільки європейські держави не узгодили всі його подробиці.

Напередодні у Саудівській Аравії почалася зустріч щодо майбутнього саміту "формули миру", яку запропонував офіційний Київ. 

В зустрічі у Джидді, яка є вже другою зустріччю щодо саміту "формули миру" (після першої у Копенгагені) беруть участь радники з нацбезпеки та політичні радники лідерів близько 40 країн. Серед них і ті, що не входять до західного табору – зокрема, Китай, Індія, Індонезія, Мексика, Чилі, ПАР. Участь Китаю глава МЗС України назвав "суперпроривом".  

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Війна з РФ Росія Кулеба Зброя ЗСУ