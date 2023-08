Кулеба закликав озброїти Україну F-16 після ракетної атаки Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на новий ракетний обстріл Росії.

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

На думку голови зовнішньополітичного відомства, Росія не зупиниться, поки її не зупинять.

Russia unleashed another salvo of missiles on Ukraine this Saturday. Russia will not stop until it is stopped. The global community must focus on enforcing a just and lasting peace: arming Ukraine, including with F-16s to close the sky, and implementing Ukraine’s Peace Formula.