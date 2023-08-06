Кулеба закликав озброїти Україну F-16 після ракетної атаки Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на новий ракетний обстріл Росії.

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

На думку голови зовнішньополітичного відомства, Росія не зупиниться, поки її не зупинять.

Russia unleashed another salvo of missiles on Ukraine this Saturday. Russia will not stop until it is stopped. The global community must focus on enforcing a just and lasting peace: arming Ukraine, including with F-16s to close the sky, and implementing Ukraine’s Peace Formula. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 5, 2023

"Міжнародне співтовариство має зосередитися на забезпеченні справедливого та тривалого миру: озброїти Україну, в тому числі F-16, щоб закрити небо, та реалізувати українську "формулу миру", – переконаний Кулеба.

Як поінформували у Telegram Повітряні Сили ЗСУ, у першій хвилі атаки увечері 5-го серпня РФ застосувала 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та 3 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". 12 із 14 "Калібрів" було знищено протиповітряною обороною. Щодо "Кинджалів" інформацію не оприлюднюється.

У ніч на 6 серпня Росія продовжила атакувати ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку, крилатими ракетами "Калібр" – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили усі 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131", 5 із 6 ракет "Калібр" (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.

Раніше повідомлялося, що США поки не схвалили фінального плану навчання українців на західних винищувачах F-16, які мають розпочатись цього місяця, оскільки європейські держави не узгодили всі його подробиці.

Напередодні у Саудівській Аравії почалася зустріч щодо майбутнього саміту "формули миру", яку запропонував офіційний Київ.

В зустрічі у Джидді, яка є вже другою зустріччю щодо саміту "формули миру" (після першої у Копенгагені) беруть участь радники з нацбезпеки та політичні радники лідерів близько 40 країн. Серед них і ті, що не входять до західного табору – зокрема, Китай, Індія, Індонезія, Мексика, Чилі, ПАР. Участь Китаю глава МЗС України назвав "суперпроривом".