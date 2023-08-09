Посол ЄС привітав запуск у Раді антимонопольної реформи 

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас привітав ухвалення у Верховній Раді законопроєкту №5431 про посилення ролі Антимонопольного комітету України.

Про це Маасікас написав у Twitter у середу, повідомляє "Європейська правда".

"Я вітаю прийняття закону 5431 про конкуренцію у Верховній Раді. Рішучий крок у прагненні України наблизитися до правил та практик ЄС", – зазначив дипломат.

За його словами, цей закон посилює незалежність Антимонопольного комітету, додає повноважень для боротьби з антиконкурентними практиками на ринку.

I welcome the adoption of the law 5431 on competition by @verkhovna_rada. A decisive step in Ukraine's efforts to approximate with 🇪🇺 rules and practices. Enhances the independence of the Anti-Monopoly Committee, adds powers to tackle anticompetitive practices in the market. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) August 9, 2023

Рада ухвалила проєкт закону у другому читанні в середу, його підтримали 258 народних депутатів

Ухвалений законопроєкт передбачає реформу Антимонопольного комітету, детально про це "ЄвроПравда" пояснювала у статті.

Реформа Антимонопольного комітету є однією з ключових вимог МВФ до української влади. А разом із тим реформа потрібна і для процесу наближення законодавства України до права ЄС.

На початку серпня посли країн G7 закликали Раду ухвалити закони, які забезпечать сильний і незалежний Антимонопольний комітет.