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Посол ЕС приветствовал запуск в Раде антимонопольной реформы

Среда, 9 августа 2023, 15:48

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас приветствовал принятие в Верховной Раде законопроекта №5431 об усилении роли Антимонопольного комитета Украины.

Об этом Маасикас написал в Twitter в среду, сообщает "Европейская правда".

"Я приветствую принятие закона 5431 о конкуренции в Верховной Раде. Решительный шаг в стремлении Украины приблизиться к правилам и практикам ЕС", – отметил дипломат.

По его словам, этот закон усиливает независимость Антимонопольного комитета, добавляет полномочий для борьбы с антиконкурентными практиками на рынке.

Рада приняла проект закона во втором чтении в среду, его поддержали 258 народных депутатов

Принятый законопроект предусматривает реформу Антимонопольного комитета, подробно об этом "ЕвроПравда" объясняла в статье.

Реформа Антимонопольного комитета является одним из ключевых требований МВФ к украинской власти. А вместе с тем реформа нужна и для процесса приближения законодательства Украины к праву ЕС.

В начале августа послы стран G7 призвали Раду принять законы, которые обеспечат сильный и независимый Антимонопольный комитет.

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Маасикас Вступление в ЕС