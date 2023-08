Посол ЕС приветствовал запуск в Раде антимонопольной реформы

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас приветствовал принятие в Верховной Раде законопроекта №5431 об усилении роли Антимонопольного комитета Украины.

Об этом Маасикас написал в Twitter в среду, сообщает "Европейская правда".

"Я приветствую принятие закона 5431 о конкуренции в Верховной Раде. Решительный шаг в стремлении Украины приблизиться к правилам и практикам ЕС", – отметил дипломат.

По его словам, этот закон усиливает независимость Антимонопольного комитета, добавляет полномочий для борьбы с антиконкурентными практиками на рынке.

I welcome the adoption of the law 5431 on competition by @verkhovna_rada. A decisive step in Ukraine's efforts to approximate with 🇪🇺 rules and practices. Enhances the independence of the Anti-Monopoly Committee, adds powers to tackle anticompetitive practices in the market.