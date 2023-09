В Італії розбився легкомоторний військовий літак, загинула 5-річна дівчинка

Під італійським містом Турин у суботу ввечері розбився літак Військово-повітряних сил, у результаті чого загинула п’ятирічна дівчинка, а її сім’я та пілот потрапили до лікарні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на La Stampa.

Легкомоторний літак, який злетів із аеропорту Турина, належав до пілотажної групи італійських ВПС Frecce Tricolori. Він вирушав до міста Верчеллі (65 кілометрів від Турина) для участі в авіашоу з нагоди сторіччя заснування Військово-повітряних сил Італії.

Після злету пілот літака майор Оскар Дель До сказав командиру ескадрильї, що в нього виникли проблеми з двигуном. На відео видно, як літак спочатку рухався по прямій, а потім раптово став некерованим і втратив висоту.

Aermacchi MB-339PAN of the Frecce Tricolori display team crashed on Saturday during a practice run outside the northern city of Turin, killing a child on the ground. pic.twitter.com/epQ8hnwEQv