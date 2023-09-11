В Угорщині під час демонстраційного польоту розбився літак, є загиблі та постраждалі

В Угорщині під час виконання демонстраційного польоту літак впав поруч з припаркованим автомобілем з людьми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал HVG.

Трагедія сталася в регіоні Секешфегервар, за 70 кілометрів на південний захід від Будапешта.

Чотири людини були поранені на землі, троє з них отримали серйозні опіки, повідомили екстрені служби. Серед серйозно поранених – жінка, чоловік і маленька дівчинка. Хлопчик отримав незначні ушкодження.

фото угорської поліції

Чоловік і його син, які були на борту літака, загинули.

Літак Т28 типу Trojan з реєстраційним номером HA-RDM виконував демонстраційний політ, коли втратив швидкість під час виконання маневру розвороту і розбився. Повідомляється, що пілот, швидше за все, почав маневр на меншій швидкості, ніж слід було, і літак "скотився вниз". Якби висота була більшою, ще був би час виправити ситуацію.

Прессекретар управління з надзвичайних ситуацій округу Феєр Анетт Саб-Бістріч повідомила, що вони отримали повідомлення про аварію в неділю вдень. Літак впав поруч з припаркованим автомобілем, і обидва транспортні засоби загорілися.

"Життя двох людей врятувати не вдалося. Троє людей (маленька дівчинка, жінка і чоловік) отримали серйозні опіки, їх транспортують до лікарень Будапешта гелікоптерами швидкої допомоги. Маленький хлопчик отримав легкі поранення, його доставили до місцевої лікарні після надання допомоги на місці", – розповіли медики.

Влада розпочала розслідування обставин аварії.

Повідомляється, що аварія сталася неподалік місця проведення авіашоу, яке привернуло увагу тисяч людей.

Нагадаємо, вранці у неділю на виїзді з Греції до Північної Македонії сталася серйозна ДТП за участю сербського туристичного автобуса та двох легковиків.