В Италии разбился легкомоторный военный самолет, погибла 5-летняя девочка

Под итальянским городом Турин в субботу вечером разбился самолет Военно-воздушных сил, в результате чего погибла пятилетняя девочка, а ее семья и пилот попали в больницу.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на La Stampa.

Легкомоторный самолет, который взлетел из аэропорта Турина, принадлежал к пилотажной группе итальянских ВВС Frecce Tricolori. Он отправлялся в город Верчелли (65 километров от Турина) для участия в авиашоу по случаю столетия основания Военно-воздушных сил Италии.

После взлета пилот самолета майор Оскар Дель До сказал командиру эскадрильи, что у него возникли проблемы с двигателем. На видео видно, как самолет сначала двигался по прямой, а затем внезапно стал неуправляемым и потерял высоту.

Aermacchi MB-339PAN of the Frecce Tricolori display team crashed on Saturday during a practice run outside the northern city of Turin, killing a child on the ground. pic.twitter.com/epQ8hnwEQv — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 17, 2023

После падения самолет продолжил движение по земле еще какое-то время, наехав на автомобиль с семьей Орильяссо. Пятилетняя девочка погибла на месте, ее 12-летний брат вместе с матерью и отцом попали в больницу с ожогами. Госпитализировали и пилота, который в последний момент капультувався.

По предварительным данным, самолет потерял управляемость, потому что столкнулся со стаей птиц.

На трагедию отреагировали ведущие итальянские политики и чиновники, в частности министр обороны Гвидо Крозетто и мэр Турина Стефано Ло Руссо. Премьер Джорджия Мелони выразила соболезнования семье Орильяссо, а Демократическая партия Италии в знак траура отменила все мероприятия в Турине.

Военно-воздушные силы Италии после инцидента отменили авиашоу.

Напомним, в начале недели в Венгрии во время выполнения демонстрационного полета самолет упал рядом с припаркованным автомобилем с людьми, в результате чего два человека на борту погибли, еще четверо на земле получили ранения.