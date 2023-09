В Италии разбился легкомоторный военный самолет, погибла 5-летняя девочка

Под итальянским городом Турин в субботу вечером разбился самолет Военно-воздушных сил, в результате чего погибла пятилетняя девочка, а ее семья и пилот попали в больницу.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на La Stampa.

Легкомоторный самолет, который взлетел из аэропорта Турина, принадлежал к пилотажной группе итальянских ВВС Frecce Tricolori. Он отправлялся в город Верчелли (65 километров от Турина) для участия в авиашоу по случаю столетия основания Военно-воздушных сил Италии.

После взлета пилот самолета майор Оскар Дель До сказал командиру эскадрильи, что у него возникли проблемы с двигателем. На видео видно, как самолет сначала двигался по прямой, а затем внезапно стал неуправляемым и потерял высоту.

Aermacchi MB-339PAN of the Frecce Tricolori display team crashed on Saturday during a practice run outside the northern city of Turin, killing a child on the ground. pic.twitter.com/epQ8hnwEQv