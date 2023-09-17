В Италии разбился легкомоторный военный самолет, погибла 5-летняя девочка
Воскресенье, 17 сентября 2023, 09:55
Под итальянским городом Турин в субботу вечером разбился самолет Военно-воздушных сил, в результате чего погибла пятилетняя девочка, а ее семья и пилот попали в больницу.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на La Stampa.
Легкомоторный самолет, который взлетел из аэропорта Турина, принадлежал к пилотажной группе итальянских ВВС Frecce Tricolori. Он отправлялся в город Верчелли (65 километров от Турина) для участия в авиашоу по случаю столетия основания Военно-воздушных сил Италии.
После взлета пилот самолета майор Оскар Дель До сказал командиру эскадрильи, что у него возникли проблемы с двигателем. На видео видно, как самолет сначала двигался по прямой, а затем внезапно стал неуправляемым и потерял высоту.
Aermacchi MB-339PAN of the Frecce Tricolori display team crashed on Saturday during a practice run outside the northern city of Turin, killing a child on the ground. pic.twitter.com/epQ8hnwEQv— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 17, 2023
После падения самолет продолжил движение по земле еще какое-то время, наехав на автомобиль с семьей Орильяссо. Пятилетняя девочка погибла на месте, ее 12-летний брат вместе с матерью и отцом попали в больницу с ожогами. Госпитализировали и пилота, который в последний момент капультувався.
По предварительным данным, самолет потерял управляемость, потому что столкнулся со стаей птиц.
На трагедию отреагировали ведущие итальянские политики и чиновники, в частности министр обороны Гвидо Крозетто и мэр Турина Стефано Ло Руссо. Премьер Джорджия Мелони выразила соболезнования семье Орильяссо, а Демократическая партия Италии в знак траура отменила все мероприятия в Турине.
Военно-воздушные силы Италии после инцидента отменили авиашоу.
Напомним, в начале недели в Венгрии во время выполнения демонстрационного полета самолет упал рядом с припаркованным автомобилем с людьми, в результате чего два человека на борту погибли, еще четверо на земле получили ранения.